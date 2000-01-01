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بطلب من روسيا.. مجلس الأمن يبحث "ملف الأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا

الجمعة 11 مارس 2022 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بطلب من روسيا.. مجلس الأمن يبحث "ملف الأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا



وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة طارئة بطلب من روسيا للبحث في ملف "الأسلحة البيولوجية" التي تؤكد موسكو أن أوكرانيا تصنعها بدعم من الولايات المتحدة.

وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.

وسبق لروسيا أن اتهمت في 2018 الولايات المتحدة بأنها أجرت سرا تجارب بيولوجية في مختبر في جورجيا.

وخلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية التي استخدمت خلال الحرب في سوريا، اغتنمت واشنطن ولندن الفرصة لإثارة قضية أوكرانيا، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ الأربعاء بإطلاق مزاعم أن روسيا قد تلجأ لاستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

واتهم نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز روسيا بأنها "نشرت تكرارا معلومات مضللة بشأن استخدام سوريا المتكرر لأسلحة كيميائية".

وفي وقت سابق، أعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

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