صورة : بينيت يفاجئ بحريني بهدية قدمها له بمناسبة زواجه!

القدس المحتلة / سما /

فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، رجل أعمال شاب من البحرين، بهدية خاصة بمناسبة زواجه في الأيام الأخيرة، في استغلال جديد لعلاقات التطبيع مع النظام القائم في المملكة البحرينية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن بينيت التقى خلال زيارته إلى البحرين الشهر الماضي بالطلاب المتميزين ورجال الأعمال الشباب، وخلال محادثة مفتوحة معهم حول مستقبل التعاون بين الجانبين، قال “بسام التتان” وهو رجل أعمال شاب، أنه سيتزوج قريبًا، ويريد زيارة إسرائيل، فيما تمنى له حينها بينيت حظًا سعيدًا وقدم له نصائح عن الحياة.

ووفقًا للصحيفة، فإن حفل الزفاف تأجل قليلًا بسبب إصابة العروس بفيروس كورونا، لكنهم تزوجوا منذ أيام، وفاجأ بينيت، التتان، بصندوق من الشوكولاتة والزهور المذهبة، وأرفق بطاقة تهنئة بتوقيع شخصي منه، متمنيًا لهم الحب والسعادة والصحة على مدى الحياة.