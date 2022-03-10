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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم

الجمعة 11 مارس 2022 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم



رام الله / سما /

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة  10/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم أسعار الذهب في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      208.51 شيكل      $63.91

سعر الذهب عيار 22 191.14 شيكل      $58.58

اسعار الذهب عيار 21      182.45 شيكل      $55.92

اسعار الذهب عيار 18      156.39 شيكل      $47.93

سعر الذهب عيار 14 121.63 شيكل      $37.28

سعر الذهب عيار 12 104.26 شيكل      $31.95

اسعار أوقية الذهب   6,485 شيكل $1,988

اسعار جنيه الذهب   1,460 شيكل $447.36

اسعار كيلو الذهب    208,513 شيكل     $63,907

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