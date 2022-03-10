تدمير رتل دبابات روسي ومقتل قائد الفوج قرب كييف (شاهد)

وكالات

أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، تدمير رتل للدبابات الروسية قرب العاصمة كييف، ومقتل قائد الفوج.

ونشرت رئاسة دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية عبر حسابها في "تويتر"، مشهدا يظهر فيه تقدم الرتل الروسي داخل منطقة سكنية، وتدمير الدبابتين الأولى والأخيرة منه، ومن ثم استهداف باقي الدبابات.

Ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова



Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії ЦВО. pic.twitter.com/BJUHcskuWG — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 10, 2022

وأشارت إلى أن الاستهداف نجم عنه مقتل قائد الفوج الروسي العقيد زاخروف.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.