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تدمير رتل دبابات روسي ومقتل قائد الفوج قرب كييف (شاهد)

الجمعة 11 مارس 2022 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تدمير رتل دبابات روسي ومقتل قائد الفوج قرب كييف (شاهد)



وكالات

أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، تدمير رتل للدبابات الروسية قرب العاصمة كييف، ومقتل قائد الفوج.

ونشرت رئاسة دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية عبر حسابها في "تويتر"، مشهدا يظهر فيه تقدم الرتل الروسي داخل منطقة سكنية، وتدمير الدبابتين الأولى والأخيرة منه، ومن ثم استهداف باقي الدبابات.

وأشارت إلى أن الاستهداف نجم عنه مقتل قائد الفوج الروسي العقيد زاخروف.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

#الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا #اوكرانيا

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