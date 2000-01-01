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الرئيس الأميركي جو بايدن يصدر قرارا تنفيذيا بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

الجمعة 11 مارس 2022 12:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأميركي جو بايدن يصدر قرارا تنفيذيا بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو



وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، إصدار قرارا تنفيذي بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو. 

وقال بايدن في مرسومه الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه، إن قراره أتى بموجب السلطة المخولة له كرئيس وفقا لدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وعملا بالمادة 517 من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961. 

وأكد الرئيس الأميركي رسميا أن دولة قطر أصبحت حليف رئيسي من خارج الناتو للولايات المتحدة. 

وكان بايدن قد قال، في يناير الماضي، في ضوء زيارة أجراها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة واشنطن  إنه سيبلغ الكونغرس عزمه إدراج قطر حليفا رئيسيا غير عضو في الناتو. 

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، حينها، أن هذا القرار من شأنه أن يفتح مجموعة جديدة كاملة من الفرص للعلاقات الدفاعية بين واشنطن والدوحة والحلفاء الآخرين . 

#جو بايدن #قطر #حلف الناتو

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