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"يوتيوب وغوغل بلاي" يعلقان خدمات الدفع في روسيا

الخميس 10 مارس 2022 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يوتيوب وغوغل بلاي" يعلقان خدمات الدفع في روسيا



وكالات/سما/

علق موقع يوتيوب ومتجر غوغل بلاي، التابعان لشركة غوغل المملوكة للشركة الأم "ألفابت"، اليوم الخميس، جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.


وقالت الشركة إن غوغل ستوقف أيضا بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم.

يأتي هذا علاوة على تعليق الشركة مؤخرا للإعلانات في روسيا، وفقا لما ذكرته رويترز.

وكانت غوغل ويوتيوب أوقفتا في وقت سابق بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا بعد توقف مماثل من قبل تويتر وشركة سناب في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.


 وقال موقع يوتيوب، في بيان اليوم الخميس: "على سبيل المتابعة، نوسع الآن هذا الوقف المؤقت ليمتد إلى كل الميزات التي تدر المال لدينا، بما في ذلك يوتيوب بريميوم، وعضويات القنوات وسوبر شات وقوائم البضائع للمشاهدين في روسيا".

وبحسب موقع الدعم التابع للشركة، سيظل بإمكان قنوات يوتيوب في روسيا تحقيق أرباح من المشاهدين خارج روسيا، بما في ذلك سوبر شات وقوائم البضائع.

وتظل التطبيقات المجانية على غوغل بلاي متاحة أيضا في روسيا.

#يوتيوب #روسيا #غوغل بلاي

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