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حمد بن جاسم: حاولنا منع إعدام صدام حسين (فيديو)

الخميس 10 مارس 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد بن جاسم: حاولنا منع إعدام صدام حسين (فيديو)



الدوحة/سما/

كشف وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، آل ثاني، عن محاولتهم إيقاف إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد ورود معلومات لهم تفيد بقرب التنفيذ.

وقال آل ثاني خلال مقابلة مع برنامج الصندوق الأسود، بصحيفة كويتية، إنه طلب من الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، الاتصال بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، و"وضع ثقله في الموضوع، لوقف الإعدام".
 

وقال إن تواصل مع مبارك، ودفعه للتواصل مع الأمريكان، وبالفعل هاتف الرئيس المصري الراحل نظيره الأمريكي جورج بوش حينها، وأبلغه بأن مسألة الإعدام قدم تثير غضبا في الشارع العربي، وتوتر الأجواء، خاصة أنه معتقل ولا لزوم لإعدامه، لكن بوش رفض.

#حمد بن جاسم #صدام حسين

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