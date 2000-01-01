مقال محذوف يكشف عن حلم بوتين

لندن/سما/

سلطت صحيفة "الإندبندنت" الضوء على مقال نشرته وكالة أنباء روسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بيومين لكنها عادت وحذفته.

وقالت الصحيفة في مقال للكاتب بورزو دراغي إن المقال المحذوف "هو من بين أفضل الملخصات، لما كان بوتين يأمل في تحقيقه بهجومه على حكومة أوكرانيا".

ويقول دراغي إنه بعد مرور يومين على بدء روسيا غزوها في أوكرانيا، نشرت وكالة الأنباء التابعة للدولة "ريا نوفوستي" ما بدا كمقال كتب مسبقًا أشاد بانتصار موسكو العسكري على جارتها، وذلك قبل حذفه سريعا.

وأضاف دراغي أنّ المقال "الذي رصده مراقبو الكرملين، وترجم ووزع كمثال على الدعاية والعقلية الكامنة في الدائرة المقربة من فلاديمير بوتين، حمل عبارة: يولد عالم جديد أمام أعيننا".

وجاء في المقال المحذوف أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشرت بعصر جديد". وأنها أعادت "الوحدة" بين الروس والأوكرانيين والبيلاروسيين.

كما أشار المقال المحذوف، وفق دراغي، إلى أن الصراع صحح "مأساة 1991" ، في إشارة على ما يبدو إلى استفتاء 1 كانون الأول/ ديسمبر 1991، حين صوّت 92.3 في المئة من الأوكرانيين، لقرار مغادرة الاتحاد السوفيتي.

وينقل دراغي عن المحللين قولهم إنه "واحد من عدة نصوص وخطب مهمة، توفر نظرة ثاقبة لتفكير بوتين ودائرته الداخلية، ما يساعد على التأكد من رؤيته لروسيا وجيرانها، وربما تخطيطه للحرب".

وقال دراغي إن روسيا ضغطت على أوكرانيا قبل الجولة الثالثة من محادثات السلام لقبول شروط صارمة تتطلب من كييف نزع السلاح، وتكريس الحياد في دستورها، والاعتراف بالمناطق الانفصالية المؤيدة للكرملين في الشرق وكذلك ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأضاف أنه من المرجح أن تؤدي "هذه الظروف المهينة، إلى نهاية حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وستمنح روسيا فرصة لتحويل البلد إلى دولة تابعة، كما فعلت مع بيلاروسيا المجاورة".

وذكّر دراغي بمقال كتبه بوتين العام الماضي من 5 آلاف كلمة، هدّد فيه أوكرانيا، وركّز فيه على سيطرة الكرملين على العالم الناطق باللغة الروسية.

وقال الكاتب إنّ الغالبية في العالم تجاهلوا هذا المقال، مشيرا إلى أنه "حتى زيلينسكي قال مازحا إنه يجب أن يكون لدى نظيره الروسي الكثير من وقت الفراغ".