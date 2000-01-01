"داعش" يؤكد مقتل قائده أبو إبراهيم الهاشمي القريشي ويعين خلفا له

وكالات/سما/

أقر تنظيم "داعش" ، اليوم الخميس، بمقتل قائده أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، وتعيين أبو الحسن الهاشمي القريشي خلفا له.



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير / شباط 2022، إن قائد تنظيم الدولة الإسلامية، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، قُتل أثناء العملية الأمريكية شمال غربي سوريا.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في ذلك الوقت، إن ثلاثة مدنيين قتلوا خلال عملية القضاء على القريشي.



وبحسب ما ورد، عيّنت الجماعة الإرهابية أبو الحسن الهاشمي القريشي زعيمًا جديدًا لها.



وجاءت تصفية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم "داعش" العودة إلى الظهور بسلسلة من الهجمات في المنطقة، بما في ذلك هجوم أواخر الشهر الماضي للاستيلاء على سجن شمال شرقي سوريا يضم ما لا يقل عن 3000 معتقل من "داعش".