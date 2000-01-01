تفاصيل لقاء ملك الأردن بوزير الخارجية الاسرائيلي

عمان/سما/

التقى ملك الأردن عبد الله الثاني في قصر الحسينية يوم الخميس وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السلمية، حيث أكد الملك ضرورة تكثيف مساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.

وشدد عبد الله الثاني على أن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين أساسي لتدعيم التعاون الإقليمي.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، وأجرى معه محادثات ركزت عل جهود إيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي خلال المحادثات، على أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وفق القانون الدولي، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، هو السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم.

كما جرى خلال المحادثات بحث عدد من القضايا بين الأردن وإسرائيل.