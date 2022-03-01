ما هي الهدايا التي تبادلتها عقيلة أردوغان مع زوجة هرتسوغ؟ (صور)

أنقرة/سما/

تبادلت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهدايا مع ميخال هرتسوغ، زوجة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على هامش زيارته لتركيا.

وبحسب صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية في “تويتر”، فإن ميخال زارت “المكتبة الرئاسية في تركيا بصحبة عقيلة الرئيس أمينة أردوغان وقدمت لها كتبا من نثر وشعر بالعبرية لشعراء وكتاب إسرائيليين بارزين لضمها للكتب العبرية بالمكتبة ونسخة من التوارة وترجمة عبرية للقرآن. وقدمت السيدة أمينة لنظيرتها أشعارا مترجمة للعبرية”.

أما الرئاسة التركية فقد نشرت صورا من اللقاء مشفوعا بتعليق يقول: “افتتحت السيدة الأولى أمينة أردوغان عقيلة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان والسيدة ميخال هرتسوغ عقيلة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ معرض “تناغم الألوان للفنانة التركية ناديدا بير ستشكي”، الذي تم تنظيمه في متحف أنقرة للرسم والنحت، على هامش اليوم العالمي للمرأة 8 مارس”.

وذكرت الرئاسة التركية أن “السيدة الأولى أمينة أردوغان والسيدة ميخال هرتسوغ عقب افتتاح المعرض أجرتا جولة في متحف أنقرة للرسم والنحت، ثم توجتها إلى مكتبة الأمة برئاسة الجمهورية”.