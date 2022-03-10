إذا قُتل أو اعتُقل الرئيس الأوكراني .. هؤلاء 3 خلفاء محتملين له

وكالات

نشرت شبكة fox news الأمريكية قائمة عن الخلفاء المحتملين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيما لو تعرض لأي مكروه خلال الغزو الروسي المتواصل لبلاده ، ومحاولات الروس إسقاط العاصمة كييف.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين -لم تذكر أسماءهم- أن روسيا بعثت برسائل إلى جهات عدة من بينها إسرائيل، تفيد بأنها تعرف مكان زيلينسكي لكنها لا تنوي إيذاءه، حيث يفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإبقاء على زيلينسكي حيا واعتقاله.

ويحدد الدستور الأوكراني أن رئيس البرلمان يخلف الرئيس إذا حدث أي شيء له في منصبه. ومع ذلك، لا يزال خط الخلافة بعد رئيس البرلمان غير واضح.

وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن المسؤولين الأوكرانيين لم يناقشوا الخلافة علناً، قائلين إنهم يريدون التركيز على القتال.

من هم أبرز خلفاء الرئيس الأوكراني المحتملين!؟

1. دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني: يشغل دينيس شميهال (46 عاماً) منصب رئيس الوزراء الأوكراني منذ مارس 2020.

وشملت مناصبه السابقة في الحكومة نائب رئيس الوزراء – وزير التنمية والأقاليم في أوكرانيا وحاكم إيفانو فرانكيفسك أوبلاست في غرب أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني السابق أوليكسي هونشاروك قد وصف شميهال في وقت سابق بأنه “مدير ممتاز”.

2. رسلان ستيفانشوك رئيس البرلمان الأوكراني: رسلان ستيفانشوك (46 عاماً) هو رئيس البرلمان الأوكراني أو رئيس برلمان أوكرانيا، وهو المنصب الذي يشغله منذ أكتوبر 2021.

وقبل ذلك، كان ستيفانشوك ممثل زيلينسكي في البرلمان.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز ستيفانشوك بأنه “سياسي موالٍ للغرب وكبير مساعدين سابقين لزيلينسكي”.

3. دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني: يشغل، دميترو كوليبا، (40 عاماً) منصب وزير خارجية أوكرانيا منذ مارس 2020.

ويعد كوليبا واحداً من أصغر الدبلوماسيين في تاريخ أوكرانيا، وعمل في وزارة الخارجية الأوكرانية لأكثر من عقد من الزمان، وعمل على تعزيز علاقات أوثق مع أوروبا.

وناشد كوليبا مجتمع الأعمال الدولي وقف عملياته مع روسيا.

وفي مقال رأي نشر مؤخراً في صحيفة واشنطن بوست، قال كوليبا إن “التاريخ سيحكم على كل واحد منا لاحقاً حول كيفية مواجهتنا” لخطر “التوسع البغيض” في روسيا.