  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر.. مواطن يلقي زوجته وأبناءه الـ5 من الشرفة والأمن يتحرك

الخميس 10 مارس 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. مواطن يلقي زوجته وأبناءه الـ5 من الشرفة والأمن يتحرك



وكالات / سما /

قررت النيابة العامة في مصر بمحافظة قنا، حبس المتهم بإلقاء زوجته وأبنائه الـ 5 من بلكونة المنزل في قرية دندرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه للكشف عن المخدرات.

وكانت الزوجة وأطفالها الخمسة، قد أصيبوا بعد سقوطهم من الدور الأول بمنزلهم في قرية دندرة بقنا، حيث كشفت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة الزوج ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وأوضح شهود عيان، أن المتهم والذي يعمل في أحد محلات بيع المحمول يعاني من الهوس والاضطراب النفسي ويعلم أبناءه حركات لعبة بابجي واعتاد على تدريب أطفاله على حركات اللعبة والنزول من مرتفع.

وكذلك نشر مقاطع فيديو على صفحته يدرب فيها أبناءه الصغار، لافتين إلى أنه أدمن تلك الألعاب الإلكترونية والتي دفعته في النهاية إلى محاولة التخلص من زوجته وأبنائه الخمسة وأصغرهم طفل لم يتجاوز العامين من عمره.

#مصر #الزوجة #الشرفة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "إسرائيل" وجهت رسالة حادة إلى أوكرانيا رغم توسطها لإنهاء الحرب

محلل روسي: بوتين يوقع مرسوم "بدء نهاية العالم"

بولتون: لهذا السبب لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية

حمد بن جاسم يكشف عن دور قطر في اقناع حماس بالمشاركة في الانتخابات

استنكار واسع عبر مواقع التواصل بسبب الفيلم الفلسطيني”صالون هدى”

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

بعد لقائه نظيره الأوكراني...لافروف : لا تريد “دولة نازية على حدودنا

2022-03-10_09-32-44_101039

أوكرانيا تكشف عن حصيلة جديدة “صادمة” لأعداد قتلى الجنود الروس منذ بدء الاجتياح العسكري

9 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و745 حالة تعافٍ في فلسطين

2022-03-10_08-35-18_407522

قراءة في زيارة هيرتسوغ إلى تركيا: يدا تل أبيب فوق يد “أنقره” وتطمينات وصلت “للحلفاء الفلسطينيين

هيئة علماء فلسطين تدين زيارة هرتسوغ لـ"انقرة" ولقائه اردوغان

الاتصالات الفلسطينية