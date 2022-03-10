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عملية تكميم تودي بحياة شاب ثلاثيني

الخميس 10 مارس 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية تكميم تودي بحياة شاب ثلاثيني



وكالات / سما /

أحيلت جثة شاب كويتي (34 عاما) إلى الطب الشرعي لإعادة فحص الجثة والوقوف على حقيقة ما قيل عن عملية تكميم أجراها داخل مستشفى خاص بمنطقة المهبولة في محافظة الأحمدي تسببت في وفاته، وتم تسجيل قضية حملت عنوان «قتل بالخطأ جنح مهن طبية» في احد مخافر محافظة الاحمدي.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني إن مواطنا من مواليد 1964 قال ان ابن شقيقته كان يعاني من السمنة المفرطة وتردد على إحدى العيادات الخاصة والكائنة في منطقة المهبولة، وبعد فترة تم اخطاره بأن الحل الأمثل هو إجراء عملية تكميم، وانها لن تستغرق وقتا طويلا ونتائجها مضمونة.

وأضاف المبلغ: دخل ابن شقيقتي المستشفى الخاص لإجراء جراحة التكميم إلا أن الأسرة أبلغت من المستشفى بأن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفور تسجيل المواطن لبلاغ بهذا الخصوص، تم التواصل مع وكيل النائب العام الذي أمر بإحالة الجثة للطب الشرعي وتسجيل قضية قتل بالخطأ على أن يتم التحقيق مع الطبيب المعالج ومعرفة حقيقة ان الوفاة بسبب العملية أم أن هناك أسبابا أخرى أدت إلى الوفاة.

#عملية تكميم #تكميم #الجثة

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