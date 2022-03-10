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مذكرات عمر الشريف في مسلسل درامي

الخميس 10 مارس 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مذكرات عمر الشريف في مسلسل درامي



وكالات / سما /

أعلن السيناريست المصري هيثم دبور حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان المصري العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي من ابن الفنان الراحل.

ونشر دبور عبر حسابه على "فيسبوك" بياناً أشار فيه إلى وجود تفاصيل عديدة عن حياة الفنان الراحل واحترافه التمثيل، لم يسبق عرضها من قبل في الإعلام العربي.

وأكد دبور أن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، معرباً عن عن سعادته بتولي مسؤولية ظهور كواليس حياة عمر الشريف للشاشة.

من جانبه أكد نجل الفنان الراحل طارق الشريف أن العمل الذي يستعرض كواليس حياة والده سيكون عبر إنتاج درامي "يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما".

#مسلسل درامي #عمر الشريف

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