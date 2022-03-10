"الزعيم" يوقع عقد رعاية الفريق الأول مع شركة لاميراج دولية

رفح / سما /

وقع مجلس إدارة نادي شباب رفح الرياضي اتفاقية رعاية كاملة مع (شركة لاميراج الدولية في قطاع غزة) لتجهيز فريق الكرة للزعيم الرفح، في التاسع عشر من الشهر الجاري بمشاركة اندية النخبة الاردنية الفلسطينية.

وجاء توقيع عقد الرعاية بمقر الشركة في غزة تخللها مؤتمر صحفي بحضور تامر الخضري ممثل شركة لاميراج وعضو المكتب التنفيذي للشركة ومجلس ادارة نادي شباب رفح برئاسة اللواء جلال ابو نار واعضاء مجلس الادارة وممثلي الشركة وفريق الكرة لشباب رفح وجهازه الفني.

وقال الخضري عقب توقيع الاتفاقية انه سعيد بتوقيع عقد الرعاية مع واحد من أكثر الفرق جماهيرية وحصدا للبطولات مؤكدا اعتزازه برعاية النادي في محفل كروي كبير وهي بطولة القدس والكرامة مشددا على ان الشركة حرصت على توقيع اتفاقية الرعاية انطلاقا من ايمانها الراسخ بأهمية المجتمعية الملقاة على عاتقها والدور البناء الذي تلعبه في دعم المشهد الرياضي مؤكدا حرص الشركة على ابرام اتفاقية رعاية في المجال الرياضي في المستقبل القريب وليس فقط في مجال كرة القدم وانما تمتد لألعاب رياضية أخرى

وقال محمود قشطة المشرف الرياضي على الالعاب الرياضية في شباب رفح ان شركة لاميراج من الشركات الرائدة واستشعرنا ان هدفها الأساسي هو دعم قطاع الشباب، مساعدتهم في تفريغ طاقاتهم، وفتح الأفاق أمامهم من النواحي الاجتماعية والنفسية.

وحرصها على ان يكون لها البصمة في دعم القطاع الرياضي والشبابي، لذلك نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية قبل المشاركة في البطولة التاريخية بطولة القدس والكرامة بمشاركة ابرز الفرق الاردنية الفلسطينية معربا عن امله أن نستمر بهذه الرعايات، والتي تشعرنا بالفخر، خاصة بما يتعلق برعاية لعبة كرة القدم والالعاب الأخرى في المستقبل القريب التي من شانها رفعة قيمة الشباب الفلسطيني، وذلك من خلال دعم العديد من الأنشطة الرياضية والألعاب المختلفة مثنياً على دورها الريادي بدعم نادي شباب رفح بشكل دائم ومتواصل كما حيا قشطة دور شركة مشارق للتجهيزات والانتاج التي كانت سببا ايضا بالوصول لإتمام عقد رعاية مع شركة لاميراج الدولية

واختتم قشطة حديثه موجها شكره للفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على دوره في تطوير الرياضة الفلسطينية عموما وكرة القدم بشكل خاص مما ادي لتشجيع الشركات والقطاع الخاص للعمل على دعم الاندية ورعايتها في مختلف المجالات

وفي نهاية توقيع عقود الرعاية والمؤتمر الصحفي قدم شباب رفح درعا تذكاريا لشركة لاميراج الدولية لدورها في رعاية مشاركة الفريق في بطولة النخبة (القدس والكرامة).