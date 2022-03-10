  1. الرئيسية
  2. الصحة

فايزر تبدأ تجارب حبوب مضادة لكورونا لدى الأطفال

الخميس 10 مارس 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فايزر تبدأ تجارب حبوب مضادة لكورونا لدى الأطفال



وكالات / سما /

قالت شركة فايزر، إنها بدأت دراسة على حبوبها المضادة لفيروس كورونا لدى الأطفال الذين لا يدخلون المستشفى، وتتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما، لكنهم معرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ويُسمح باستخدام أقراص "باكسلوفيد" من شركة فايزر في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة للأطفال من عمر 12 عاما أو أكبر أو البالغين الأكثر عرضة للخطر.

ولا توجد أدوية تؤخذ بالفم مضادة لفيروس كورونا مصرح بها في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا، بحسب رويترز.

وتخطط شركة الأدوية لضم 240 طفلا في الدراسة في مجموعتين للأطفال من عمر ستة إلى 17 عاما.

تضم المجموعة الأولى الأطفال الذين لا تقل أوزانهم عن 40 كيلوغراما، والأخرى أطفالا تتراوح أوزانهم بين 20 و40 كيلوغراما.

وقال مايكل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر، "منذ بدء الوباء، أصيب أكثر من 11 مليون طفل تحت سن 18 عاما في الولايات المتحدة فقط بفيروس كورونا، وهذا يمثل 18 في المئة من الحالات التي تم تسجيلها، مما ترتب عليه دخول أكثر من 100 ألف حالة إلى المستشفى".

 
#الأطفال #فيروس كورونا #لقاح فايزر

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: "إسرائيل" وجهت رسالة حادة إلى أوكرانيا رغم توسطها لإنهاء الحرب

محلل روسي: بوتين يوقع مرسوم "بدء نهاية العالم"

بولتون: لهذا السبب لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية

حمد بن جاسم يكشف عن دور قطر في اقناع حماس بالمشاركة في الانتخابات

استنكار واسع عبر مواقع التواصل بسبب الفيلم الفلسطيني”صالون هدى”

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

2022-03-10_09-32-44_101039

أوكرانيا تكشف عن حصيلة جديدة “صادمة” لأعداد قتلى الجنود الروس منذ بدء الاجتياح العسكري

9 وفيات و327 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و745 حالة تعافٍ في فلسطين

2022-03-10_08-35-18_407522

قراءة في زيارة هيرتسوغ إلى تركيا: يدا تل أبيب فوق يد “أنقره” وتطمينات وصلت “للحلفاء الفلسطينيين

هيئة علماء فلسطين تدين زيارة هرتسوغ لـ"انقرة" ولقائه اردوغان

الصحة بغزة : 3 وفيات و215 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

الاتصالات الفلسطينية