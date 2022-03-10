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أوكرانيا تكشف عن حصيلة جديدة “صادمة” لأعداد قتلى الجنود الروس منذ بدء الاجتياح العسكري

الخميس 10 مارس 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوكرانيا تكشف عن حصيلة جديدة “صادمة” لأعداد قتلى الجنود الروس منذ بدء الاجتياح العسكري



وكالات

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الخميس، مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي منذ بداية الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وذكرت الهيئة في بيان له، أنه تم تحديث بيانات خسائر روسيا في الحرب خلال الفترة 24 فبراير/ شباط و10 مارس/ آذار الجاري.

وأشارت إلى مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، وتدمير 49 مقاتلة و81 مروحية و335 دبابة و1105 مدرعة و7 طائرات مسيرة و526 مركبة عسكرية.

وأضافت أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضاً من تدمير 123 مدفعية، و56 منظومة إطلاق صواريخ و29 منظومة دفاع جوي تابعة للجيش الروسي.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس السيطرة على عدد من أحياء مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف القول :”عملية تحرير مدينة ماريوبول من القوميين مستمرة. وسيطرت الوحدات الشعبية لجمهورية دونيتسك (المدعومة من روسيا) على أحياء أزوفسكي ونايدنيفكا وليابين وفينوهرادار … كما تم تحرير الحي الغربي في الجانب الغربي من المدينة”.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

#الحرب الروسية الاوكرانية #اوكرانيا #روسيا

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