الصين تضم مليوني محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس بنهاية 2022

وكالات / سما /

قال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني شياو يا تشينغ، أمس الأربعاء، إن الصين ستعمل على ضمان أن يصل عدد المحطات القاعدية لشبكة الجيل الخامس (5G) إلى مليوني محطة هذا العام.

وأخبر شياو الصحفيين على هامش "الدورتين" الجاريتين الآن أن الصين لديها حاليا نحو 1.43 مليون من المحطات القاعدية لشبكة الجيل الخامس وأكثر من 500 مليون مستخدم للشبكة، مضيفا أن البلاد ستخطط أيضا لتطوير تكنولوجيا الجيل السادس (6G).

وعندما سُئل عن أداء الصناعة الصينية، أعرب شياو عن ثقته في استقرارها، بينما أشار الى مجموعة من التحديات المقبلة، ومن بينها زيادة أسعار المواد الخام، وتأثير كوفيد-19 على اللوجيستيات وكذا التغيرات في البيئة الخارجية.

وتابع قائلا إن البلاد ستعمل على تسهيل سلسة الإمداد والصناعة، ودفع عملية الانتقال إلى التصنيع المتوسط والعالي المستوى. وكذا بذل المزيد من الجهود لرعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وخاصة الشركات المتخصصة في مجال التسويق المحدد وتعزيز تكنولوجيات الصناعات المتطورة.

وستستمر "الدورتان"، الاجتماعات السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، حتى يوم الجمعة.