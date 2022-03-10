مصر على موعد مع الإنترنت الفضائي

وكالات / سما /

تعتزم شركة "سبيس إكس" تقديم خدمتها عبر الأقمار الصناعة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بدءا من عام 2013.

تقوم شركة "سبيس إكس" والتي يملكها إيلون ماسك بتقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، من خلال خدمة Starlink "ستار لينك"، والتي تتركز فكرتها على توفير خدمات الإنترنت إلى البشر جميعاً، خاصة في الأماكن النائية والتي لا تتوفر فيها بنية تحتية تسمح لسكانها بالحصول على الإنترنت الأرضي، المعتمد على الكابلات الأرضية، وكذلك غير المتوفر بها تغطية جيدة لشبكات المحمول اللاسلكية.

وتسعى "ستار لينك" Starlink لتوفير خدمتها بشكل أفضل في "الظروف الجوية القاسية" وتقديم دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعملائها.

ويقول المهندس إسلام غانم، استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الإنترنت الفضائي هو اتصال بالإنترنت عن طريق القمر الصناعي بدلا من الكابلات الأرضية التابعة لشركات الاتصالات المختلفة، حيث يكون من الممكن استقبال الإنترنت من خلال شراء طبق من نوع خاص تبيعه الشركة، ويتم وضعه على سطح المنزل، ويخرج منه كابل يتصل بجهاز يشبه "الراوتر".

وأضاف أنه بالنسبة للاستخدام المنزلي، لن يختلف الأمر كثيرا للمستخدم العادي من حيث الشكل، سوى أن الراوتر يستقبل الإنترنت من الطبق الموجود فوق سطح المنزل بدلا من الاتصال بالكابلات الأرضية، ووقد اعتادت سفارات الدول الغربية استخدام الإنترنت الفضائي الخاص بها بحيث لا يكون مرتبطا بالإنترنت في البلد الذي توجد فيه.