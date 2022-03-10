اتحاد الكرة: لن نتهاون وسيلعب الجميع تحت القانون

غزة / سما /

قال صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم أن الاتحاد لن يتهاون في تطبيق اللوائح والقوانين على جميع الأندية ولن يكرر خطأ القفز عنها.

جاء حديث أبو العطا خلال تصريحات إذاعية ، أكد فبها أن الاتحاد استخدم الحلول الوسط لحل بعض الاشكاليات، نتيجة الوضع التي تعيشه بعض الأندية على جدول الترتيب.

وأكد أبو العطا أن ذلك لن يحدث لاحقاً، وسيلعب الجميع تحت القانون، وأن ما حدث مؤخراً من تخبط في قرارات الاتحاد، سببها تخفيف العبء المالي عن الأندية، مشيراً إلى أن الشرطة طلبت نقل المباراة لملعب الشهيد محمد الدرة لظروف أمنية، وأن الشجاعية طلب إقامتها على الملعب المُحدد لها مسبقاً بسبب التكلفة المالية الباهظة لنقل الجماهير.

واستغرب أبو العطا، من أن بعض اللاعبين والإداريين والمدربين تتسببوا بحالات الشغب، وليس الجماهير بالدرجة الأولى، مطالبا إياهم بالتروي وأن يكونوا عامل مساهم لتهدئة الأجواء.

وطالب أبو العطا، الجميع بعدم تأجيج ما يحدث على الساحة الرياضية، معتبراً أن ظاهر الشغب موجودة في كل دول العالم وليست في غزة فقط، وأن الاتحاد سيعمل على ضبط الأمور بالتعاون مع الجميع وفق القانون.