(4) أندية أكثر المستفيدين من الجولة 12 من الدوري الممتاز .. جدول الترتيب

غزة / سما /

اختتمت منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز بنتائج فيها فائدة كبيرة لبعض الأندية وضرر كبير لأندية أخرى.

وكشفت هذه الجولة عن أبرز الأندية المستفيدة من نتائج المباريات الستة في انطلاق مرحلة الإياب من الدوري الممتاز

شباب رفح

ويعتبر شباب رفح من أبرز المستفيدين بعدما حقق الفوز على الأهلي وانقض على المركز الثاني في جدول الترتيب، مستفيداً من تعثر خدمات رفح واتحاد خانيونس بالتعادل، وخسارة شباب خانيونس، وتضييق فارق النقاط مع المتصدر اتحاد الشجاعية الذي تعادل مع الشاطئ.

غزة الرياضي

ويبدو أن غزة الرياضي كان أيضاً من أبرز المستفيدين من نتائج هذه الجولة بعدما حقق أهم فوز له على شباب جباليا الذي أبقاه في المراكز المتأخرة وانطلق العميد للمراكز الأمامية دون وجود أي ضغوط على الفريق الساعي للبقاء في المراكز الدافئة. مستفيداً من خسارة شباب خانيونس والصداقة وأهلي غزة وعدم فوز الشاطئ.

الهلال

من المؤكد أن الهلال كان من أبرز المستفيدين في هذه الجولة بعدما حقق أول انتصار له في بطولة الدوري الذي غادر فيه المركز الأخير على جدول الترتيب، والأهم أنه استفاد من تعثر المنافسين على الهبوط، شباب جباليا والأهلي بالخسارة، والشاطئ بالتعادل من أجل إبقاء فارق النقاط متقارب بينهما.

اتحاد بيت حانون

وحافظ بيت حانون على شخصيته التي بدأ في بنائها منذ 3 مواسم بالتقدم التدريجي على جدول الترتيب رغم أنه لا يحمل هدف المنافسة على لقب الدوري إلا أن فوزه على شباب خانيونس جعله يحتل المركز الثالث بفارق 5 نقاط فقط عن المتصدر اتحاد الشجاعية.