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هل ظلم الحكم باريس أمام ريال مدريد؟ خبير تحكيمي يجيب

الخميس 10 مارس 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل ظلم الحكم باريس أمام ريال مدريد؟ خبير تحكيمي يجيب



وكالات / سما /

قلب ريال مدريد الإسباني الطاولة على باريس سان جيرمان الفرنسي بفوز مثير قوامه ثلاثة أهداف لهدف، مساء أمس الأربعاء، في ملعب سانتياجو بيرنابيو، برسم مباريات الإياب بدور الستة عشر من دوري ابطال أوروبا.

بداية ريمونتادا ريال مدريد ضد باريس جاءت من هدف حمل توقيع كريم بنزيما، بعدما ضغط على الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما ما جعل الأخير يمرر الكرة بشكل خاطئ، ليطلب حارس باريس الحصول على خطأ من حكم اللقاء، الهولندي داني ماكيلي، دون أن يحصل على ما يريد.

الخبير التحكيمي في يومية آس الإسبانية الموالية لريال مدريد، إيتورالدي جونزاليس، أفاد في تحليل اللقطة تحكيمياً بوجود خطأ من بنزيما بحق دوناروما، وصرح قائلاً” إنه هدف لبنزيما، ولكن هناك خطأ، هذه اللعبة ليست من اختصاص الفار بكل وضوح”.

وأضاف جونزاليس “ولو احتسب الحكم خطأ على بنزيما، لم يمكن من حقه الاعتراض، الفار لم يتدخل لأنها لم تكن واضحة”.

بدوره قال الخبير التحكيمي، بافيل فيرنانديز، عبر راديو ماركا المدريدي “هناك التحام بالفعل ولكنه ليس كافياً لدرجة احتساب خطأ على بنزيما”.

#باريس سان جيرمان #ريال مدريد #دوناروما

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