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ماذا قال بنزيما بعد الهاتريك التاريخي على باريس؟

الخميس 10 مارس 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال بنزيما بعد الهاتريك التاريخي على باريس؟



وكالات / سما /

أعرب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة عانى فيها الفريق بشكل كبير خلال الشوط الأول.

ووقع كريم بنزيما على ثلاثية ريال مدريد في شباك باريس سان جيرمان، ونجح في قلب تأخر الفريق بهدف نظيف إلى انتصار مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال بنزيما لوسائل الإعلام عقب نهاية اللقاء عن هذا الانتصار “خسرنا في مباراة الذهاب، وخسرنا في الشوط الأول، كان الأمر صعباً للغاية. لكن هذه مباراة في دوري أبطال أوروبا. لذلك كان يجب أن نظهر، بدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني، ثم سجلنا وانهارت عودتهم بسبب قوتنا الذهنية.

وأثير بعض الجدل حول هدف ريال مدريد الأول الذي أحرزه كريم بنزيما وصنعه فينيسيوس جونيور، حيث يدعي البعض أن هناك خطأ على المهاجم الفرنسي أثناء محاولته افتكاك الكرة من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأكد كريم بنزيما على عدم وجود أي خطأ، مشيراً إلى أن الهدف صحيح وقانوني. وأردف قائلاً “هذا ليس خطأ. إنه ضغط، عندما تلعب بالضغط يمكنك افتكاك الكرة من أي لاعب. كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا واليوم رأينا ريال مدريد على قيد الحياة”.

#بنزيما #باريس سان جيرمان #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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