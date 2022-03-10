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جماهير ريال مدريد تهتف باسم مبابي .. فيديو

الخميس 10 مارس 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ريال مدريد تهتف باسم مبابي .. فيديو



وكالات / سما /

حظي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بتحية خاصة من جماهير ريال مدريد، وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق كيليان مبابي بشكل ملفت في مباراة الذهاب التي لعبت قبل 3 أسابيع، وكان وراء هدف الفوز لباريس سان جيرمان الذي أحرزه في الوقت بدل الضائع.

ورغم ذلك، هناك مودة كبيرة من جانب جماهير ريال مدريد تجاه كيليان مبابي، وذلك لارتباطه بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وهتفت جماهير ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو باسم كيليان مبابي أثناء إجراء باريس سان جيرمان تدريبات الإحماء قبل انطلاق المباراة. وذلك لتحفيزه على الانتقال إلى النادي ورفض عروض باريس من أجل تجديد العقد.

 

 

 

#مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا

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