مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي الأبطال على أكتاف سبورتنج لشبونة

وكالات / سما /

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي دور الثمانية من مسابقة دوري ابطال أوروبا، على أكتاف فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، رغم تعادله مساء أمس الأربعاء، بدون أهداف في مباراة الإياب بدور الستة عشر.

واستفاد السيتي من فوزه في موقعة الذهاب بالأراضي البرتغالية بنتيجة كاسحة بلغ قوامها خمسة أهداف دون مقابل، ليبلغ الدور الموالي بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-صفر.

حاول السيتي في أكثر من مناسبة الوصول لشباك ضيوف ملعب الاتحاد خلال الشوط الأول، وسط محاولات أخرى من الفريق الزائر، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، لينتهي كما بدأ على وقع التعادل السلبي.

ورغم تعدد المحاولات في الفترة الثانية أيضاً، إلا أن محصلة الشوط الثاني لم تختلف عن نظيرتها في الفترة الأولى، لتنتهي المباراة بين الفريقين بالتعادل بلا أهداف بين الفريقين.

وانضم السيتي بذلك لمواطنه ليفربول الذي بلغ دور الثمانية، وفريق بايرن ميونخ الألماني، وريال مدريد الإسباني، على أن يعرف منافسه القادم بعد انتهاء مباريات الدور ثمن النهائي