  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد : بكاء السيسي لحظة عرض فيديو مؤثر

الخميس 10 مارس 2022 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : بكاء السيسي لحظة عرض فيديو مؤثر



القاهرة / وكالات /

بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال عرض فيلم تسجيلي، عن تضحيات جنود الجيش المصري ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة المصرية.

وتضمنت المشاهد قصة عن تضحيات الجنود، حيث عرض فيلم قصير عن جندي توفي في نفس اليوم الذي ولده فيه طفله الصغير، حيث قام الطفل بعد ذلك باستكمال مسيرة والده الذي توفي أثناء محاربة الإرهاب.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بـ”يوم الشهيد”، وذلك تخليدا وللتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتي الاحتفالات تزامنا مع ذكرى مقتل الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

#بكاء السيسي #مصر #السيسي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر إسرائيلية : بوتين وضع خيارين أمام الرئيس الاوكراني وهما كالتالي ..

يديعوت: "إسرائيل" وجهت رسالة حادة إلى أوكرانيا رغم توسطها لإنهاء الحرب

محلل روسي: بوتين يوقع مرسوم "بدء نهاية العالم"

بولتون: لهذا السبب لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة خلال جلستها الأسبوعية

حمد بن جاسم يكشف عن دور قطر في اقناع حماس بالمشاركة في الانتخابات

استنكار واسع عبر مواقع التواصل بسبب الفيلم الفلسطيني”صالون هدى”

الأخبار الرئيسية

2022-03-10_08-35-18_407522

قراءة في زيارة هيرتسوغ إلى تركيا: يدا تل أبيب فوق يد “أنقره” وتطمينات وصلت “للحلفاء الفلسطينيين

الصحة بغزة : 3 وفيات و215 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة بغزة

هيئة علماء فلسطين تدين زيارة هرتسوغ لـ"انقرة" ولقائه اردوغان

الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

ضض

انتقادات إسرائيلية حادة لزيارة كوخافي الى البحرين: أضرار أكثر من المنافع

الاتصالات الفلسطينية