تقديرات إسرائيلية: ضباط الحرس الإيراني لم يكونوا هدفًا للهجوم في دمشق

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، إن التقديرات المتعلقة بالهجوم المنسوب لإسرائيل ضد دمشق فجر يوم الاثنين الماضي، والذي قتل خلاله اثنين من ضباط من الحرس الثوري الإيراني، لم يكن الهدف منه اغتيالهما.

وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم كان يتعلق بمشروع إيران للصواريخ الدقيقة، ولم يكن الهدف تنفيذ عملية اغتيال.

وأشارت الصحيفة إلى تهديدات إيران والمجموعات المسلحة الموالية لها بالرد بقوة على إسرائيل بعد الهجوم الأخير.

وهذا الهجوم هو الأول الذي تنفذه إسرائيل في سوريا منذ العمليات الروسية على أوكرانيا، حيث اعتبرت الصحيفة ذلك بمثابة رسالة بأنها ستستمر في عملياتها ضد الأهداف الإيرانية بأي حال من الأحوال.

ورجحت الصحيفة أن الهجوم نفسه يعتبر مهمًا وأنه قد تم بناءً على ظروف عملياتية واستخباراتية.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي كثيرًا ما يأخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد، ولذلك رفع حالة التأهب خاصة فيما يتعلق بالدفاع الجوي.

القدس