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لافروف يصل تركيا حيث يلتقي نظيره الأوكراني

الخميس 10 مارس 2022 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف يصل تركيا حيث يلتقي نظيره الأوكراني



وكالات

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا للمشاركة في منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي، الذي من المقرر أن يجري على هامشه لقاء مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الخميس.

وسبق أن قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف سيلقي كلمة في جلسة خاصة للمنتدى ستركز على الوضع الحالي في العالم وموقف روسيا من أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وسيكون اللقاء المرتقب بين لافروف وكوليبا أول اتصال على هذا المستوى الرفيع بين الطرفين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ويأتي متابعة لثلاث جولات من المفاوضات أجرها وفدا البلدين في بيلاروس خلال الأيام السابقة.

وذكرت الخارجية الروسية أن اجتماع لافروف وكوليبا سيعقد بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب أردوغان، الذي سيحضر وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو اللقاء الروسي الأوكراني المرتقب.

وسيجري لافروف لقاء منفصلا مع تشاووش أوغلو قبل الاجتماع الثلاثي.

وقالت الخارجية الأمريكية مساء أمس الأربعاء، إن الوزير أنتوني بلينكن، بحث مع كوليبا الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عصر اليوم الخميس.

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