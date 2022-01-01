شركة إسرائيلية في الطاقة تستحوذ على 30% من أسهم نظيرتها المغربية

القدس المحتلة / سما /

كشف سفير إسرائيل في المغرب، ديفيد غوفرين، عن استحواذ شركة "مارون إنرجي" الإسرائيلية على 30% من أسهم شركة مغربية تعمل في مجال الطاقة.

وقال غوفرين إن "الصفقة سابقة في المجال، وستمكن الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة".

وكان المغرب وإسرائيل قد وقعا في 22 فبراير الماضي، اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

ووقع الاتفاقية، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة قادتها إلى المملكة دامت 4 أيام.