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شركة إسرائيلية في الطاقة تستحوذ على 30% من أسهم نظيرتها المغربية

الخميس 10 مارس 2022 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة إسرائيلية في الطاقة تستحوذ على 30% من أسهم نظيرتها المغربية



القدس المحتلة / سما /

كشف سفير إسرائيل في المغرب، ديفيد غوفرين، عن استحواذ شركة "مارون إنرجي" الإسرائيلية على 30% من أسهم شركة مغربية تعمل في مجال الطاقة.

وقال غوفرين إن "الصفقة سابقة في المجال، وستمكن الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة".

وكان المغرب وإسرائيل قد وقعا في 22 فبراير الماضي، اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

 ووقع الاتفاقية، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة قادتها إلى المملكة دامت 4 أيام.

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