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غانتس يعقب على مقتل ضباط الحرس الإيراني بسوريا

الخميس 10 مارس 2022 03:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعقب على مقتل ضباط الحرس الإيراني بسوريا



القدس المحتلة/سما/

قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن جيشه سيواصل إحباط “الأعمال الإرهابية” والتي يحاول “الأعداء” تكثيفها.

وألمح غانتس في تصريحاته التي أدلى بها خلال حفل تذكاري بالقدس، إلى مقتل اثنين من ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا منذ يومين.


وقال غانتس إن “كل من ينخرط في ذلك يعرض البلد الذي يعمل منه، ويعرض نفسه وبلده للخطر أيضًا”.

وأشار إلى العلاقات مع تركيا في ظل زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، معتبرًا أنها مهمة وتنبع من مصلحة أمنية مشتركة للجانبين، ولضرورة الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط.

#بيني غانتس #سوريا #ايران #اسرائيل

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