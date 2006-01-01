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حمد بن جاسم يكشف عن دور قطر في اقناع حماس بالمشاركة في الانتخابات

الأربعاء 09 مارس 2022 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمد بن جاسم يكشف عن دور قطر في اقناع حماس بالمشاركة في الانتخابات



الدوحة/سما/

قال رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، إن "مشاركة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية للعام 2006، توافقت مع رغبة أمريكية، مدعومة فلسطينيا ومن بعض الدول العربية، لدمجها في المعادلة السياسية ضمن إطار المجلس الجديد، وحتى لا تكون تيارا إسلاميا منفصلا".  


وأشار آل ثاني، في مقابلة مع برنامج "الصندوق الأسود"، الذي يبث على الموقع الإلكتروني لصحيفة /القبس/ الكويتية، "إلى تدخلات قطرية ولعدة مرات، لإقناع حماس بالمشاركة في الانتخابات، بعدما كانت تتبنى خيار المقاطعة"، وفق قوله.


وكشف عن أن فوز "حماس" كان "مفاجئا للحركة ولنا (في قطر) و للدول التي ضغطت باتجاه مشاركتها في الانتخابات"، قائلا: "أصابنا الذهول والاستغراب بعد فوز حماس .. لم تكن الحركة جاهزة لتشكيل حكومة، ولم تتوقع أن تفوز" على حد قوله.


ورأى آل ثاني، أنه "كان الأفضل لحركة حماس عدم تشكيل حكومة والاكتفاء بالأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لنقص التجهيزات والخبرة" بحسب رأيه.
وفي العام 2006، اكتسحت حركة "حماس" نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بحصولها على 76 مقعدا، من أصل 132.

#حمد بن جاسم #قطر #الانتخابات الفلسطينية 2006

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