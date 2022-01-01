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كوخافي يصل البحرين

الأربعاء 09 مارس 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يصل البحرين



القدس المحتلة/سما/

وصل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء إلى البحرين، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمن في البلاد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إن كوخافي "وصل هذا المساء إلى مملكة البحرين بزيارة تاريخية حيث تم استقباله رسميا من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي. كما التقى مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين".


وأوضح أن كوخافي سيلتقي بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال تشارلز براد كوبر في مقر الأسطول في البحرين.

وأشار إلى أن "هذه الزيارة تضاف إلى سلسلة اجتماعات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية".

#افيف كوخافي #البحرين #اسرائيل

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