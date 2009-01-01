اصابة نتنياهو بكورونا

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه أجرى اختبار PCR، صباح اليوم، للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية.



وأضاف البيان أن رئيس الوزراء السابق نتنياهو "على ما يرام ويعمل وفق الإرشادات الطبية"، وفق قناة "كان" الرسمية.



في سياق متصل، تمنى رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد لنتنياهو "الشفاء العاجل".



وكتب بينيت على تويتر: "أتمنى موفور الصحة والشفاء العاجل لنتنياهو"، فيما كتب لابيد: "أتمنى موفور الصحة لرئيس المعارضة بنيامين نتنياهو. الصحة قبل كل شيء".



وشغل نتنياهو رئيس حزب الليكود، منصب رئيس وزراء إسرائيل لمدة 12 عاما متواصلة، من 2009 إلى يونيو/حزيران 2021.

