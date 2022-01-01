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ما الجديد في هاتف "أبل" الجديد " ؟

الأربعاء 09 مارس 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما الجديد في هاتف "أبل" الجديد " ؟



وكالات/سما/

أطلقت شركة "أبل"، يوم الثلاثاء، هاتفا جديدا من نوع "آيفون إس إي"، يدعم مجموعة من المواصفات والمزايا الجديدة.


وسيتوفر الهاتف "آيفون إس إي" المصنوع من الألمنيوم الخفيف، ابتداء من 18 مارس الجاري، وسيدعم شاشة بزجاج أقوى من الإصدارات السابقة، مقاوم للماء، بقياس 4.7 إنشا بدقة 750x 1334 بكسل.


ويدمج الهاتف ميزة "تتش آي دي"، والتي تتيح الوصول للتطبيقات وإنجاز عمليات الشراء الخاصة بـ"أبل باي"، بمنتهى الأمان.

كذلك تتوفر في الهاتف شريحة A15 Bionic فائقة السرعة والتي تمكّن المستخدمين من تشغيل التطبيقات والبرامج بسهولة، وذلك بفضل احتوائها على وحدة معالجة سداسية النوى.


ويعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 15، ويحتوي على بطارية قادرة على التكيف مع الاستخدام المكثف والاتصال بشبكات الجيل الخامس، كما أنها تدعم ميزة الشحن اللاسلكي السريع.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يتميز الهاتف بترسانة من التقنيات مثل التقسيم الذكي للتعديلات على الألوان والتباين وضبط الاهتزازات في الخلفية.

وتبلغ دقة الكاميرا 12 ميغابكسل، وتوفر خيارات تصوير عديدة مع تعديلات محسّنة للإضاءة ومعالجة الصور متعددة الإطارات، هذا بالإضافة إلى الفلاتر، وإمكانية التعديل على أجزاء معينة من الصورة.

ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان، علما أنه يزن 144 غراما، ويتيح تخزينا بسعات هي 64 و128 و256 غيغابايت، وسيتوفر مقابل 429 دولارا.

#ايفون #أبل #"آيفون إس إي"

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