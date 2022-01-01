فيديو: أتراك يحرقون علم "إسرائيل" ويرفعون الفلسطيني بدلا منه

أنقرة/سما/

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو مصورا لشبان أتراك أثناء قيامهم بإنزال وتمزيق علم الاحتلال الإسرائيلي في عدد من شوارع العاصمة التركية أنقرة.

وأظهر الفيديو، مجموعة من الشباب الأتراك التابعين لـ"جمعية شباب الأناضول" في العاصمة التركية أنقرة، وهم يقومون بإنزال وتمزيق وحرق العلم الإسرائيلي المرفوع بموجب البروتوكول الرئاسي، بمناسبة زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبلاد، قبل أن يقوموا برفع العلم الفلسطيني مكانه.

وشاركت "جمعية شباب الأناضول فرع أنقرة"، مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأرفقت: "كل فرد يفعل ما يناسب قضيته"، مضيفة أن "من يحتمي خلف إسرائيل يبقى عاريا".

وخلال ساعات قصيرة، لقي مقطع الفيديو تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وقال أحد المعلقين: "لقد شاهدته مرارا وتكرارا ولم أشعر بالملل أبدا. وخلال مشاهدتي، تزداد معنوياتي وإيماني، فاستيقاظ شخص واحد يكفي لإيقاظ الجميع".





والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استقبال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء، في العاصمة التركية، أنقرة.

وقال: "نجري مباحثات مع أكثر من رئيس دولة وحكومة بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما زلنا نجري المحادثات. غدا سنستقبل الرئيس الإسرائيلي والخميس يزورنا الرئيس الأذربيجاني".