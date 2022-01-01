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اتحاد السلة يسحب قرعة دوري "جوال" ويحدد موعد إنطلاق البطولة

الأربعاء 09 مارس 2022 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد السلة يسحب قرعة دوري "جوال" ويحدد موعد إنطلاق البطولة



غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، قرعة بطولة الدوري برعاية شركة لموسم 2022، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، بمقره بمبنى اللجنة الأولمبية في مدينة غزة.

وحضر سحب القرعة، أعضاء اتحاد السلة، ومندوب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومندوبو الفرق المشاركة.

وأكد الاتحاد أن الدوري سينطلق في السادس عشر من الشهر الجاري باللقاء، الذي سيجمع شباب المغازي وخدمات رفح، على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

 

وفيما يلي جدول الأسبوع الأول من الدوري:

شباب المغازي _ خدمات رفح

شباب البريج _ خدمات المغازي 

خدمات البريج _ غزة الرياضي.

 

#اتحاد السلة #جوال #الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة

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