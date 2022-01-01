عالم آثار يعيد الحياة لوجه امرأة من العصر الحجري

وكالات / سما /

باستخدام التكنولوجيا الحديثة ثلاثية الأبعاد ، أعاد عالم آثار وفنان سويدي إلى الحياة وجه امرأة عمرها 4000 عام من العصر الحجري.

تُظهر البقايا القديمة لامرأة عُثر عليها في غابات شمال شرق السويد اليوم أنها كانت قصيرة ، وعيناها منخفضتان وأنف مائل إلى الأعلى.

وكان وجه المرأة مكتمل بأسنانها البارزة وأنفها غير المتماثل المائل للأعلى وعيناها المنخفضة والفك السفلي.

باستخدام جمجمة المرأة وهيكلها العظمي الكامل الذي تم اكتشافه قبل 100 عام جنبًا إلى جنب مع طفل يبلغ من العمر سبع سنوات فيغابات شمال شرق السويد، أعاد أوسكار نيلسون تكاثر يشبه الحياة للمرأة التي من المحتمل أن تجوب الغابات معها مجموعة البدوالصيادين.

فيما يعتقد الباحثون أن أقدم الهياكل العظمية التي تم العثور عليها في السويد كانت أم وابنها، وكان طول المرأة أقل بقليل من 1.5 متر(خمسة أقدام)، وهي قصيرة حتى بالنسبة لوقتها ، وتوفيت عندما كانت تبلغ من العمر 30 عامًا لأسباب غير معروفة.

قال أوسكار نيلسون لصحيفة ناشيونال جيوجرافيك إن الحمض النووي عادةً ما يستخدم لتحديد السمات بدقة ، ولكن لم يكن هناك ما يكفيمن الحمض النووي من الجمجمة لتحديد السمات الجينية مثل لون العين ولون البشرة ، لذلك استخدم معرفته حول الفترة لتحديد أن المرأة من المحتمل أن يكون بشرة فاتحة وشعر داكن.

كما أعطته بنية عظام الجمجمة تلميحات عن شكل المرأة عندما كانت على قيد الحياة، وبصفته رائدًا في علم آثار إعادة الإعمار ، تم الاتصالبنيلسون للمشروع من قبل القيمين على متحف Västernorrlands من أجل معرض قادم.

وإنه يستخدم إعادة بناء مطبوعة ثلاثية الأبعاد للجمجمة ، وطين طبقات تمثل عضلات الوجه وسيليكون لون البشرة لإعادة تكوين الوجوه منذآلاف السنين. في العشرين عامًا الماضية ، أعاد خلق وجوه 100 شخص من كبار السن، واستغرق الأمر أكثر من 350 ساعة لإكمال عملها الأخير.