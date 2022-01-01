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غادة عادل تكشف عن تعرضها لتسمم خطير

الأربعاء 09 مارس 2022 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غادة عادل تكشف عن تعرضها لتسمم خطير



وكالات / سما /

تحدثت الفنانة المصرية غادة عادل عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة منذ أيام قليلة.

وقالت غادة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر": "أول امبارح واليوم اللي قبله كنت في أوحش وقت، ومش حاسة بالدنيا خالص، وبترعش والحرارة مش بتنزل، والعيال عندي اتدمروا، وجالهم إحساس إن الناس اللي بتحبني لو عرفت وطلبوا إن الناس تدعيلي ممكن ربنا يستجيب، والحمد لله أنا أول مرة مزعلش منهم إنهم نشروا حاجة خاصة على السوشيال ميديا".

وأضافت: "دعاء الناس هو اللي خففني تاني يوم، والتحليل طلع إن درجة السُمية نزلت والحرارة نزلت امبارح بالليل، والدكتور قالي هسمح لك تروحي لأنك المفروض عاقلة، ولو حصل حاجة ارجعي تاني، كنت باخد المضاد الحيوي في الوريد فعروقي اتدمرت .. مبقاش عندي عروق ولا دم".

كما أوضحت قائلة: "لما كنت في مصر جالي حرقان وانسداد في المثانة، ومهتمتش لأني كنت شغالة، ومع المجهود الكتير السم طلع على الكلى وبعدها طلع على الدم".

تجدر الإشارة إلى أن المقربين من الفنانة غادة عادل حرصوا على التكتم بشأن تفاصيل الحالة الصحية لها، وذلك بعدما نشر ابنها صورة لها وهي في المستشفى في "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "ادعوا لماما تقوم بالسلامة"، دون ذكر أي تفاصيل عن حالتها الصحية.

#تسمم خطير #غادة عادل #وعكة صحية

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