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كاميرون دياز: لا أغسل وجهي مطلقا منذ أن تركت هوليوود

الأربعاء 09 مارس 2022 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرون دياز: لا أغسل وجهي مطلقا منذ أن تركت هوليوود



وكالات / سما /

كشفت الممثلة الأمريكية كاميرود دياز (49 عاما) أنها أصبحت نادرا ما تفكر في مظهرها، ولا تغسل وجهها مطلقا على الرغم من امتلاكها “مليار” من منتجات عناية بالبشرة .


وتحدثت دياز حول مدى الانطلاق الذي تشعر به في حياتها منذ أن ابتعدت عن الاضواء، وذلك في حوار مع برنامج “رول بريكرز” .
ونقلت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية عن دياز القول إن إغراءات هوليوود بمثابة” مصيدة” هربت منها عقب زواجها من المغني بنجي مادين عام 2015 .


وتردد أن دياز رفضت عروض أفلام تقدر بـ 100 مليون دولار منذ ابتعادها عن الاضواء، ويبدو أنها لا تشعر بالندم على الاطلاق.
وقالت دياز ” إنني ضحية تماما لكل حالات الاعتراض الاجتماعية والاستغلال التي تتعرض له المرأة”.


وأضافت” من الصعب أن لا تنظر لنفسك وتحكم عليها علي أساس مقاييس الجمال الأخرى، وخلال الثمانية أعوام الماضية ، أصبحت مثل الحيوان البري”.


وأشارت دياز إلى أنها أصبحت أقل تركيزا على مظهرها هذه الايام.


وقالت” لا أهتم، أخر شيء أفكر فيه يوميا هو كيف أبدو”.


وأضافت” لا أغسل وجهي مطلقا” مشيرا إلى أنها تملك منتجات عناية بالبشرة مكدسة على الأرفف يكسوها الغبار.
وأشارت دياز إلى أن أولويتها مع اقترابها من عامها الخمسين هي أن ” تبقى قوية”.

#كاميرود دياز #هوليوود #البشرة

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