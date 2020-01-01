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إنستغرام يغلق حسابات مسؤولين إيرانيين

الأربعاء 09 مارس 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنستغرام يغلق حسابات مسؤولين إيرانيين



وكالات / سما /

أغلق تطبيق "إنستغرام" أمس الثلاثاء، الحساب الرسمي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور.

وأكد مدير العلاقات العامة بوزارة الاتصالات الإيرانية مهدي سالم، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، صحة هذا الخبر، مشيرا إلى أن "إنستغرام" أغلق أيضا الحساب الرسمي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي.

ويأتي ذلك بعد منشور لبهادري جهرمي حول تجربة الحرس الثوري في إطلاق القمر الصناعي "نور 2"، ليتم إغلاق حسابه على التطبيق دون توضيح السبب.

وفي وقت سابق، قام سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني بوضع القمر الصناعي "نور 2" في مدار 500 كيلومتر حول الأرض، باستخدام قمر صناعي ثلاثي المراحل من صحراء شاهرود بوسط البلاد.

وهذا القمر الثاني من نوعه الذي تطلقه إيران إلى مدار "ليو LEO"، بعد أن أطلقت قمر "نور 1" في عام 2020، وما زال مستمرا في عمله ونقل المعلومات، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى انتهاء صلاحيته في غضون عام من إطلاقه.

#إنستغرام #تطبيق

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