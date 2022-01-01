"ميتا" تفتتح مقرها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت

وكالات / سما /

افتتحت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا، أمس الثلاثاء، المقر الإقليمي الجديد لها في مدينة دبي للإنترنت، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت ”وام“ عن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قوله خلال حفل الافتتاح إن دبي تؤكد موقعها ”كمقر لأهم صناع التكنولوجيا في العالم، بما توفره من بنية تقنية متطورة، وبيئة داعمة للأعمال، وجاذبة للكفاءات، ومشجعة للاستثمارات“.

ولفت الشيخ حمدان بن محمد إلى ”ما توفره دبي للشركات العالمية الكبرى العاملة في مختلف المجالات من مناخ داعم للابتكار، وجاذب لأفضل المواهب والكفاءات“.

من جهتها، قالت شيريل ساندبرج الرئيس التنفيذي للعمليات في ميتا إن ”مجتمع دولة الإمارات يتسم بترسخ ثقافة الابتكار التي تنسجم مع روح شركتنا.. وسيلعب الموهوبون والمبدعون في جميع أنحاء المنطقة دورًا محوريًا أساسًا للمساعدة على بناء عالم (الميتافيرس) الذي يدشن فصلًا جديدًا من مسيرة شركتنا“.

وأضافت بحسب الوكالة الرسمية: ”اخترنا أن يكون افتتاح مقرنا الجديد في الثامن من مارس، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك في إشارة واضحة لالتزامنا المستمر بتمكين المرأة في دبي وحول العالم“.

وذكرت ”وام“ أن المقر الإقليمي لشركة ”ميتا“ يخدم عملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وسيتيح المقر الجديد لفريق العمل المكون من أكثر من 100 موظف، تقديم خدمات أفضل، تلبي احتياجات مئات الملايين من مستخدمي منصات الشركة في المنطقة.

وكانت ”ميتا“ أسست حضورها في المنطقة قبل 10 سنوات، حيث تتعاون مع مختلف المجتمعات، والمبدعين، والشركاء، ووسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية، لتمكين ملايين الأشخاص الذين يستخدمون منصاتها من الإبداع والازدهار بالطريقة والأساليب الإبداعية والتعبيرية التي يفضلونها، بحسب ”وام“.

وتقدم منصات ”ميتا“ خدماتها لمختلف مستويات المستخدمين في المنطقة، بدءًا من الأفراد وحتى كبرى العلامات التجارية العالمية، والشركات، ورواد الأعمال.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات، إلى أن الشركة قدمت مساعدات لأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مقرها دبي، ضمن استجابتها لتبعات جائحة كورونا، كما أطلقت مركزًا للتدريب وتوفير موارد الأعمال، لمساعدة الأعمال التجارية على تحقيق النمو من خلال برنامج ”ميتا بوست“.

ويوجد على الصعيد العالمي، اليوم، أكثر من 3 مليارات شخص يستخدمون بنشاط منصات: ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ و“واتسآب“ و“مسنجر“ شهريًا، من بينهم، 2,91 مليار شخص يستخدمون منصة ”فيسبوك“ وحدها كل شهر، وأكثر من 2,81 مليار شخص في المتوسط يستخدمون واحدة على الأقل من خدمات ”ميتا“ كل يوم.