  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

نجم الليث الصاعد اللاعب محمد أبو عواد

الأربعاء 09 مارس 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم الليث الصاعد اللاعب محمد أبو عواد



الخليل / سما /

تألق اللاعب محمد أبو عواد صاحب 20 عاما و القادم من الأكاديمية الفلسطينية للموهوبين كروياً_فرع السموع وانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لنادي شباب السموع .

اللاعب محمد رغم صغر سنه أثبت قدرته على تحمل الضغوطات والإسهام في إنعاش فريقه في البقاء بالمركز الثالث ، رغم عدم الإعتماد عليه أساسياً في بعض المباريات وهذا يقلل من قيمة اللاعب واحباطه في تقديم أفضل ما لدية .

استطاع نجم الليث محمد أبو عواد استيعاب و فهم تحركات اللاعبين داخل المستطيل الأخضر والإنسجام مع المهاجمين وهذا الأمر يحتاج إلى دعم من قبل الجهاز الفني والإداري وعدم تهميش دورهم لتطوير اللاعبين وإدخال الثقة بالنفس .

فنجم الليث يمتلك خصائص هامه تؤهله للإنضمام إلى منتخب بلاده منها السرعه ودقة التمرير عاملان مهمان لأي جهاز فني وهذا ما يحتاجه منتخبنا الفلسطيني لكرة القدم.

هذا الشغف هو أكثر الأشياء التي يحاول اللاعب الوصول إليه للوصول إلى طموحات الإحتراف ، فنجم الليث محمد أبو عواد هو عنوان لابد من الوقوف عليه ومراقبته في هذا الدوري والتركيز على أداء اللاعب ومهاراته وسرعته واستقطابه للفريق الأول لكرة القدم.

ما قدمه اللاعب أمام مركز بلاطة بصناعة هدفين وأمام ثله من اللاعبين الذين مثلوا فلسطين في كثير من المناسبات الدولية هي إشارة مبدئية للبحث عن اللاعبين الصغار في قادم المواعيد .

رغم ما يمتلكه نادي شباب السموع من وجود لاعبين جيدين وأداء مميز في تسجيل الأهداف في كل لقاء والبقاء ضمن الأربع الكبار إلا أن خزائن النادي من الألقاب تبدو غائبة وبعيدة المنال .

لابد من الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم إعادة النظر وجدولة وترتيب المنتخب الوطني من جديد وإعادة بناء المنتخب بوجود عناصر من تلك الفئات العمرية المناسبة من أجل تطوير كرة القدم الفلسطينية .

فنجم الليث محمد أبو عواد هو عنصر هام لاستقطابه وادخاله ضمن هذا المشروع لبناء الثقه وتطويره فنياً وبدنياً من قبل الجهاز الفني للمنتخب.

#محمد أبو عواد #شباب السموع

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : إنهاء عمل المستشفى الأمريكي بغزة لهذا السبب ..

المخابرات الأميركية : بوتين غاضب ومحبط و هذا ما سيحاول فعله ..

بوتين يوقع مرسوما لمعاقبة دول "محددة"

"مقاومة أوكرانية خلاقة".. تقديرات امريكية تكشف إلى متى ستستمر الحرب في أوكرانيا

دولة واحدة تستطيع وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.. من هي؟

تقرير : الموساد يهدد تركيا اذا واصلت دعمها لحماس ..

السفارة الأمريكية تقدم خدماتها للغزّيين في معبر بيت حانون

الأخبار الرئيسية

مصادر إسرائيلية : بوتين وضع خياران أمام الرئيس الاوكراني وهما كالتالي ..

راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة عن المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

الصحة : حالتا وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

الحرب على أوكرانيا: هدنة روسية جديدة وواشنطن ترسل باتريوت لبولندا

عاج

استشهاد شاب من برقة متأثراً باصابته برصاص الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية