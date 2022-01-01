دفعة مالية جديدة في طريقها لخزائن أندية غزة

غزة / سما /

أكدت مصادر مطلعة أن الأندية في غزة باتت قريبة من الحصول على دفعة مالية في الفترة القادمة مع انطلاق مرحلة الإياب من الدوري في غزة.

وقالت المصادر إن اتحاد كرة القدم عمل على تجميع الحسابات البنكية للأندية من أجل إيداع الدفعة المالية في حسابات الأندية مباشرة.

ومن المتوقع أن تكون الدفعة المالية الجديدة هي جزء من رعاية شركة أوريدو لأندية الدرجة الممتازة في ظل عدم وضوح الرؤية حول منحة الرئيس للموسم الحالي لجميع أندية غزة.

وتساهم الدفعات المالية والمنح في تخفيف الأزمات والأعباء المالية على الأندية خاصة في الفترة الحالية التي تحاول فيها الأندية الإيفاء بوعودها للاعبين.