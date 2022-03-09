"كم هذا مذل".. سخرية أمريكية من رفض السعودية لطلبات بايدن رغم توسلاته (فيديو)

وكالات

في حواره مع عضو الكونغرس، لورين بويبرت، سخر مذيع "فوكس نيوز" من محاولات الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال بزعماء بعض الدول منها السعودية ورفضهم لطلباته، عقب تقارير عن ذلك.

وقال المذيع في حواره: "السعوديون أغلقوا الهاتف في وجه الرئيس، لقد توسل إليهم ولم يردوا على اتصالاته، كم هذا مذل".

في حين ردت العضو الجمهورية لورين بويبرت بالقول: "ربما يحتاج إلى إرسال رسالة نصية..لا أدري..هل أرسلوا إليهم رسالة صوتية، ماذا حدث لا أعرف؟"

وعقبت قائلة: "القادة الدوليون يريدون التحدث إلى شخص مسؤول بالفعل، ليس الرجل الذي يأكل أيس كريم، والأمر المحزن حقا هو تكلفة خضوع بايدن في أفغانستان".

الامريكيون يسخرون من بايدن :مذيع فوكس نيوز : السعوديون أغلقوا الهاتف في وجه الرئيس، لقد توسل إليهم ولم يردوا على اتصالاته، كم هذا مذل ؟

عضوة الكونجرس الجمهورية لورين بويبرت : قادة العالم يريدون التحدث مع شخص مسؤول، ليس الشخص الذي يأكل آيس كريم".???? pic.twitter.com/m3hkbLvbd8 — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) March 9, 2022

هذا وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن قادة دولتين في الشرق الأوسط رفضوا إجراء مكالمات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أراد مناقشة الوضع حول أوكرانيا وإمكانية زيادة إنتاج النفط.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، إلى أن البيت الأبيض حاول لكن دون جدوى إجراء وعقد مكالمات هاتفية بين الرئيس بايدن وزعماء السعودية والإمارات حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط.