نيمار: باريس يمكنه الفوز بدوري الأبطال بشرط

وكالات / سما /

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه يمكنه الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا هذا الموسم بشرط اللعب بشكل جماعي في المباريات.

وقال نيمار، في تصريحات صحفية على هامش مباراة الإياب ضد ريال مدريد الإسباني، عن حالة باريس” ما نريده أكثر من أي شيء آخر هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أننا يمكننا الفوز باللقب هذا الموسم لو لعبنا كفريق”.

وعن إصابته قال” من المخجل الغياب عن المباريات الكبرى، إنه أمر محزن دوماً، لكن أنا بخير الحمد لله، عدت للفريق للعب مباراة شديدة الأهمية، نحن مستعدون لريال مدريد”.

وبخصوص ريال مدريد قال” سنلعب ضد فريق غاية في الجودة، سندافع ونهاجم ونقدم أفضل ما عندنا من أجل الفوز، ولا يوجد مرشح للفوز بمباراة الغد، ربما لدينا أفضلية بالفوز في الذهاب ولكن علينا اللعب بشكل أفضل من اللقاء الأول”.

وأكمل نيمار تصريحاته “مواجهة ريال مدريد شيء خاص لميسي، ولي نظراً لكل شيء فعلناه مع برشلونة، وستكون مباراة خاصة لسيرجيو راموس أيضاً باللعب ضد فريقه السابق، ولديّ ذكريات جيدة في البيرنابيو، سجلت الأهداف وصنعتها ولعبنا مباريات جميلة في هذا الملعب”.