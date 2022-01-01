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مفاجأة .. برشلونة لن يعرض على ديمبيلي تمديد عقده!

الأربعاء 09 مارس 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة .. برشلونة لن يعرض على ديمبيلي تمديد عقده!



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن برشلونة لا ينوي تقديم عرضاً جديداً للفرنسي عثمان ديمبيلي لتمديد عقده مع البرسا بالرغم من الأداء الجيد الذي ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة طوال الفترة الماضية حاولت تمديد عقد عثمان ديمبيلي في أكثر من مناسبة، لعل آخرها في 20 من شهر ديسمبر الماضي.

ووقتها رفض عثمان ديمبيلي ووكيله الموافقة على عرض برشلونة، ليقرر بعدها البرسا نسيان هذا الأمر تماماً.

وأوضحت الصحيفة أن الجميع توقع استمرار عثمان ديمبيلي مع برشلونة خاصةً بعد المستوى المميز الذي قدمه في فريق أتلتيك بيلباو بصناعة هدفين وتسجيل آخر.

ولكن بالنسبة للنادي لا يوجد أي نية لإدارة النادي بتجديد عقد عثمان ديمبيلي، إلا إذا جاء اللاعب نفسه وأعلن عن رغبته في تجديد عقده مع برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة لطالما اشتبه في أن اللاعب قد وقع بالفعل مع نادٍ آخر، وبالتالي رفض ديمبيلي تمديد عقده، والرحيل عن الفريق في شهر يناير الماضي.

وشددت “ماركا” بأن برشلونة لن يفتح ملف تجديد عقد ديمبيلي من تلقاء نفسه، لذلك يتعين على اللاعب الفرنسي التحرك أولاً لإبداء رغبته في تمديد فترة بقاءه في البرسا.

#برشلونة #ديمبيلي

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