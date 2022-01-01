بايرن ميونخ يمطر شباك سالزبورج بنتيجة قياسية

وكالات / سما /

أمطر بايرن ميونخ الألماني شباك ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة قياسية قوامها سبعة أهداف لهدف، مساء أمس الثلاثاء، في مرحلة الإياب بدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

البايرن، الذي تعادل في النمسا بهدف لمثله، لم يمنح ضيوف أليانز أرينا الكثير من الوقت لالتقاط الأنفاس، ليوقع روبرت ليفاندوفسكي على الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

طعم شباك سالزبورج أعجب البولندي لذلك قرر تكرار الزيارة، وبالفعل أضاف الثاني بالطريقة ذاتها، في الدقيقة 21، وبعد دقيقتين فقط وقع ليفا على الهدف الشخصي الثالث “الهاتريك”.

واختتم سيرج جنابري مهرجان أهداف الشوط الأول بالتوقيع على الرابع عند الدقيقة 31، قبل أن يضع توماس مولر بصمته في الشباك بهدف في الدقيقة 54، رفع به العدّاد إلى الرقم 5.

وفي الدقيقة 83 دون مولر الهدف السادس للبايرن، قبل أن يسدل ليروى سانيه الستار على مهرجان الأهداف بتسجيل السابع، ليتأهل البافاري بذلك لدور الثمانية من البطولة بنتيجة 8-2 بمجموع المباراتين