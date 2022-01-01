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فيديو.. ليفربول يصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الإنتر

الأربعاء 09 مارس 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام الإنتر



وكالات / سما /

تخطى ليفربول عقبة فريق الإنتر في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وذلك رغم الخسارة بهدف نظيف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولكنه صعد إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين بعد أن تفوق ذهاباً في ملعب جوزيبي مياتزا بهدفين نظيفين.

وشهدت المباراة منذ بدايتها إثارة كبيرة للغاية حيث أظهر الفريق الإيطالي نواياه الهجومية، وحاول أن يُهدد دفاع ليفربول ولكنه لم يهدده بفرص واضحة مع ثبات دفاع الليفر بقيادة فان دايك.

وفي الدقيقة 30 كاد ليفربول أن يسجل الهدف الأول من ضربة ركنية حولها ماتيب برأسه تجاه مرمى هاندانوفيتش لكنها اصطدمت بالعارضة ثم مرت كذلك رأسية أخرى من فان دايك بجوار المرمى.

وعند الدقيقة الأخرى من المباراة نفذ أرنولد ركلة حرة مباشرة بشكلٍ رائع للغاية ولكن كرته مرت بجوار المرمى بقليل.

وعند بداية الشوط الثاني تحسن أداء فريق الإنتر بشكلٍ واضح وأضاع لاوتارو مارتينيز كرة سانحة امام المرمى بعد أن اصطدمت بقدم أندي روبيرتسون، بينما استمر اصطدمت تسديدة صلاح بالقائم، وعند الدقيقة 62 سجل لاوتارو هدفاً رائعاً من تسديدة من خارج المنطقة.

ولكن في الدقيقة 62 تعرض مهاجم الإنتر أليكسيس سانشيز للطرد ليُكمل النيراتزوري المباراة بعشرة لاعبين، وحينها قلت مجهودات الإنتر كثيراً.

ولم يساعد الحظ فريق ليفربول على تحقيق التعادل حيث اصطدمت كرة أخرى من جانب محمد صلاح بالقائم، واستمر الليفر في ضغطه مع محاولات خجولة من الإنتر مع النقص العددي لصناعة هجمات مرتدة، وكاد البديل لويس دياز أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 92 لكن تسديدته علت العارضة بقليل بعد أن اصطدمت بأرتورو فيدال وانتهت المباراة بفوز الإنتر بهدف نظيف لكنه لم يكن كافياً لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب.

#دوري أبطال أوروبا #ليفربول #إنتر ميلان

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