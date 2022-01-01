هآرتس : أوامر بوقف هدم المنازل بالداخل منعًا لأي تصعيد أمني

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن ما يسمى مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، أمر بوقف تنفيذ أوامر هدم “المباني غير القانونية” في الداخل المحتل وخاصة النقب، في شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ الشهر المقبل، وذلك منعًا لأي تصعيد أمني.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك أوامر هدم سارية خاصة في النقب، ولذلك تقرر تأجيل تنفيذها خلال هذه الفترة.

وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية للصحيفة العبرية، إن القرار صدر لمنع اندلاع مواجهات محلية قد تتسبب باندلاع موجة تصعيد، مشيرًا إلى أنه خلال شهر رمضان في سنوات سابقة كان يتم داخليًا الاتفاق على عدم تنفيذ أوامر الهدم ولكن كان هناك استثناءات وتم تنفيذها، ولكن هذه المرة كان هناك قرار واضح بوقف أي عملية هدم.

ووفقًا للصحيفة، فإن القرار اتخذ أيضًا مع قرب يوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من مارس/ آذار من كل عام، وفي ضوء إعلان الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدء إضراب مفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري

وفي السياق، ذكرت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية ستنشر العشرات من قواتها في الأيام المقبلة داخل البلدة القديمة بالقدس بعد عمليات الطعن الأخيرة، وتحسبًا لأي تصعيد خاصة قبل شهر رمضان.

القدس